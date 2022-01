Meteo neve per tutto gennaio. Temperature meno 50 gradi. Stratwarming choc

Meteo neve per tutto gennaio. Al Polo Nord sta succedendo qualcosa di impressionante



Sta per tornare l'inverno, quello vero, come ai vecchi tempi. Quest'anno la stagione si sta rivelando molto dinamica, fredda e ricca di sorprese. E anche le prospettive per il futuro paiono molto interessanti: le previsioni sul lungo termine, infatti, confermano per le prossime settimane freddo e gelo "ad oltranza" con possibilità di neve per il resto del mese di Gennaio 2022.

Inoltre, sopra il Polo Nord sta avvenendo qualcosa di anomalo e inaspettato, che potrebbe mandare letteralmente in tilt l'atmosfera, denominato in termine tecnico Stratwarming. Scopriamo subito di cosa si tratta tracciando una tendenza per le prossime settimane col tempo atteso sull'Italia.

Partiamo col dire che gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione depongono a favore di una serie di ondate di freddo già a partire dai prossimi giorni.

La nostra attenzione concentra sul Polo Nord dove, proprio dal 7 Gennaio in poi potrebbe innescarsi un improvviso pesante stratwarming. Con questo termine, in meteorologia, ci si riferisce ad un anomalo e intenso riscaldamento della stratosfera terrestre, sopra la regione artica, nell'ordine anche di 50°C nel giro di pochissimi giorni.



Questo anomalo riscaldamento della stratosfera, una volta attivo, tende gradualmente ad espandersi verso l'alta troposfera, con ripercussioni sul Vortice Polare: non è escluso, infatti, che da ciò possa derivarne una sua spaccatura in più parti. Quando succede può capitare che lembi del vortice stesso scendano di latitudine (spaccandosi appunto) innescando poderose colate di gelo fin sul bacino del Mediterraneo: come non ricordare ad esempio i gelidi inverni del 1929, 1963,1985, 2012 (solo per citarne alcuni).

Al momento è ancora prematuro sapere se ci sarà o meno una rottura/schiacciatura del Vortice Polare. Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti, non sono da escludere conseguenze anche sull'Italia nel mese di gennaio 2022, con l'arrivo di masse d'aria gelide, di estrazione artico-continentale, che dalle steppe siberiane potrebbero muoversi fino all'Italia, tramite il gelido soffio dei venti dai quadranti nord-orientali: Bora, Tramontana e Grecale. Insomma potremmo dover tornare fare i conti con il famigerato Burian.



www.ilmeteo.it