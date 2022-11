Meteo, gelo inatteso investe l'Italia. Crollo termico, sottozero in pianura!

Meteo, gelo dal Polo. Svolta invernale



Freddo. Arriva il freddo. Prime gelate in pianura al Nord.

Già da alcuni giorni, in realtà, il nostro Paese ha ritrovato una dimensione meteo climatica più consona al calendario: l'Autunno ha faticato tantissimo a imporsi, ma ora, seppur assai in ritardo sulla tabella di marcia, ha fatto irruzione su gran parte del nostro Paese. L'arrivo di qualche pioggia ha contribuito a riportare il clima decisamente più vicino ai nostri standard climatici e nei prossimi giorni la situazione è destinata a proporci scenari sempre più frizzanti, da Nord a Sud.Nulla di anomalo, ovviamente. Semmai l'anomalia riguarda quanto è accaduto finora. A conti fatti abbiamo ormai superato la metà di Novembre e le temperature sono praticamente sempre rimaste ben oltre le medie attese nel periodo. Una sorta di Estate infinita, verrebbe da dire.

Come evolverà il quadro climatico del nostro Paese? Tra Sabato e Domenica - si legge su www.ilmeteo.it - una circolazione ciclonica è destinata a influenzare soprattutto il Centro e il Sud dove il maltempo, unito ad un richiamo di aria più fredda dai quadranti settentrionali, determinerà un generale calo delle temperature diurne, apprezzabile soprattutto sul basso Tirreno dove negli ultimi giorni il clima si è mantenuto piuttosto mite. Salendo verso Nord, la situazione cambia. Un contesto meteo meno instabile favorirà maggiori schiarite sulle regioni settentrionali e questo, durante la notte e nelle ore prossime all'alba, favorirà un crollo assai importante delle colonnine di mercurio che potrebbero anche raggiungere la soglia degli 0°C o addirittura scendere di qualche grado sotto: più a rischio sarà il Nordovest, specie nelle prime ore di Domenica 20.Basti osservare la cartina qui sotto, che mostra le temperature minime previste proprio nella giornata di Domenica: nelle aree in bianco si potranno toccare valori compresi tra 0° e -2°C, come per esempio al Nordovest e a ridosso dei rilievi alpini.