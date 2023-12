Meteo gelo e neve a bassa quota. Weekend "artico" sull'Italia

Meteo, neve e gelo. Primo weekend di dicembre da pieno inverno



Sarà un primo weekend di Dicembre col botto sul fronte meteorologico. Passeremo infatti in un attimo dalle forti piogge alla neve, prima del grande freddo.Le cause vanno ricercate nelle grandi manovre in atto sullo scacchiere europeo, dove emerge chiaramente come già dalla giornata di Sabato 2 Dicembre una massa d'aria molto fredda irromperà impetuosa dall'Europa orientale verso il bacino del Mediterraneo. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

La prima parte della giornata di Sabato 2 Dicembre sarà caratterizzata da una forte instabilità per le nostre regioni settentrionali, specie per Nordest, ma anche per parte del Centro: avremo piogge e addirittura qualche temporale sull'area tirrenica, ma soprattutto la neve che cadrà abbondante sui rilievi alpini, a quote via via più basse, in particolare sulla Lombardia orientale e sul Triveneto.Tra il pomeriggio e la serata il quadro meteorologico darà segnali importanti di miglioramento, a partire dal Nord, eccezion fatta per il Triveneto orientale, specialmente per il Friuli Venezia Giulia, settori dove il tempo si manterrà instabile anche durante le successive ore notturne, con neve a bassissima quota.Il tempo dunque migliorerà, tuttavia arriverà il freddo: tra il pomeriggio e la serata masse d'aria gelida di origine artica inizieranno ad impattare sull'arco alpino con un rinforzo dei venti freddi di Maestrale sul lato tirrenico e, entro la notte, di Bora sul segmento più settentrionale adriatico.

Sarà questo il preludio ad una Domenica 3 Dicembre destinata a far registrare un forte crollo termico: le temperature caleranno rapidamente e in maniera vistosa, in particolare al Centro-Nord, con valori ben al di sotto dello zero di notte e al primo mattino, ma molto rigidi anche di giorno.Il tempo sarà buono. Gli unici disturbi saranno da attribuire a qualche residuo addensamento a carico delle regioni del Sud e lungo il medio versante adriatico, dove non escludiamo qualche debole fenomeno nevoso anche a quote basse.Infine, spostando la nostra attenzione ai giorni successivi, un freddo maltempo avrà occasione di mostrarsi anche all'inizio della prossima settimana.