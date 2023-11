Meteo, gelo e neve in pianura: c'è la data. Previsioni stravolte: mappa

Meteo, gelo e neve in pianura: il freddo si avvicina all'Italia



Un'ondata di gelo sta attanagliando l'estremo Nord dell'Europa: nelle ultime ore la colonnina di mercurio è scesa fino a -32°C Nikkaluokta in Svezia così come a Sihccajavri in Norvegia; si sono toccati i -31°C anche in Finlandia nella regione della Lapponia dove uno spesso manto bianco ricopre già tutte le superfici. Ma diverse altre località norvegesi, svedesi e finlandesi sono crollate fino a -30°C, con anomalie negative di circa 10°C in meno rispetto alle medie climatiche. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Freddo e neve arriveranno anche in Italia entro fine Novembre?

Dando uno sguardo ai principali modelli meteo (GSF, ECMWF) sembrerebbe che l’Alta Pressione presente in pieno Oceano Atlantico nei prossimi giorni possa spingersi fin quasi al Polo Nord: questo movimento innescherebbe di conseguenza la discesa di masse d'aria gelide di origine Artico-Continentali dapprima verso il cuore del continente in estensione poi al bacino del Mediterraneo. Stiamo parlando di una massa d’aria piuttosto fredda per il periodo (fino a -10/-12°C alla quota isobarica degli 850 hPa, circa 1500 metri d’altezza), in grado di portare una sfuriata dal sapore invernale intorno all'ultima decade (dal 24-24/11 in avanti) di Novembre fin sull'Italia.

Ma non è finita qui, infatti l’aria fredda in arrivo potrebbe andare ad interagire con più miti ed instabili correnti mediterranee. Questo favorirebbe la formazione di minimi depressionari sul nostro Paese con precipitazioni talvolta anche molto intense. Viste le temperature molto fredde saranno possibili nevicate fino a bassissima quota al Centro Nord; il tutto dipenderà molto dalla posizione del minimo depressionario e delle conseguenti correnti.