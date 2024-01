Meteo, gelo in pianura e caldo in montagna. Assurdo? Sì, ma vero!

Stiamo entrando in una fase climatica anomala sull'Italia: nei prossimi giorni sono previsti valori termici folli con oltre 10°C sopra le medie in montagna, dove farà più caldo, e gelo invece sulle pianure, che rischiano di rimanere intrappolate in fenomeno chiamato freezing effect. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Il protagonista assoluto degli ultimi giorni di Gennaio sarà l'anticiclone africano, da noi simpaticamente chiamato Zeus il quale, accompagnato da aria calda in quota, dominerà la scena su buona parte dell'Europa centro-occidentale. In sostanza, saremo di fronte ad una vasta area di alta pressione che di fatto bloccherà qualsiasi perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord.L'anomalia più rilevante riguarderà il campo delle temperature: solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell'anno e invece sono attesi, pensate, scarti rispetto alla media climatica di +10°C specie sulle zone di montagna e sulle regioni del Centro. Ci ritroveremo dunque con un caldo fuori stagione in quota e, valori rigidi, invece in pianura, specie di notte: un fenomeno questo tipico dei periodi anticiclonici invernali.



IL CASO DELLA VALLE PADANA - Sulla Valle Padana da Domenica 28 Gennaio e nel corso delle prossima settimana si potranno generare forti inversioni termiche con temperature anche sottozero e formazione di ghiaccio. In sostanza, l'aria più fredda, umida e pesante, ristagnando nei bassi strati, non verrà scalzata dall'aria molto mite in arrivo e favorirà la formazione di brinate e gelate (freezing effect) sulle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e del Triveneto. Saranno soprattutto le zone di campagna (minori le probabilità che ciò accada nei centri urbani) a sperimentare questo particolare fenomeno, ove le temperature lo consentiranno. In definitiva avremo dunque oltre 10°C di differenza tra la pianura (Valle Padana) e la montagna (Alpi): un qualcosa che non s'è praticamente mai visto.