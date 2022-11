Meteo, gelo dai Balcani sull'Italia. Cambia tutto, ora farà (molto) freddo

Meteo, gelo dai Balcani sull'Italia. Freddo quasi invernale



Gelo. Arriva il gelo dai Balcani. Sta per arrivare aria fredda dai vicini Balcani e questo comporterà un brusco calo delle temperature sul nostro Paese, specialmente su alcune zone, dove terminerà molto presto l'ennesima anomala fase mite che stiamo vivendo.

Se ne va l'alta pressione che da settimane, eccezion fatta per qualche timida e breve pausa, ha determinato un contesto termico tutt'altro che autunnale, soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori dove si sono vissuti scenari quasi da fine estate. Ora - come si legge su www.ilmeteo.it - le cose stanno per cambiare e l'atmosfera inizierà via via ad assumere connotati decisamente più consoni al periodo, con il ritorno delle classiche atmosfere grigie e piuttosto fredde che tipicamente caratterizzano il mese di Novembre.

La nostra attenzione si concentra sui Balcani da dove di gran carriera giungerà un vortice freddo capace di produrre gradualmente conseguenze su tutto il nostro Paese. Ma quando e soprattutto dove si registreranno le maggiori differenze di temperatura?Tutto avrà inizio già in apertura di weekend quando gran parte del Paese sarà accarezzato (si fa per dire) da un rinforzo dei freddi venti nord orientali.La cartina qui sotto mostra le differenze tra le temperature massime di Venerdì 11 e quelle di Sabato 12: le diminuzioni più evidenti saranno a carico delle regioni tirreniche e poi delle Isole Maggiori, di gran parte del Sud e pure di alcuni tratti del Nordest; nei settori colorati di blu scuro le colonnine di mercurio potranno calare anche di 7/8°C, mentre via via che andiamo verso una colorazione azzurra le discrepanze in negativo sono nell'ordine di 2/4°C.Le differenze di temperatura massima tra Venerdì 11 e Sabato 12 Novembre

Ci penseranno inoltre venti tesi dai quadranti settentrionali ad acuire la sensazione di freddo, per effetto del wind chill, fenomeno per cui, in presenza di vento, la temperatura percepita dal nostro corpo risulta inferiore rispetto a quella reale: più il vento è intenso e più la temperatura percepita scende.Il wind chill è un indice che si calcola prendendo i dati della temperatura e del vento.

Insomma, pare giunto il momento di riprendere fuori gli abiti pesanti se già non lo avete fatto, anche perché la prossima settimana si preannuncia anch'essa assai fredda e dinamica sul fronte meteo-climatico.Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti.