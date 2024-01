Meteo: inverno ko. Anticiclone africano con picchi fino a 20 gradi

Meteo: inverno in vacanza almeno fino ai primi di febbraio



Nei prossimi giorni passeremo da un contesto molto freddo e a tratti gelido a condizioni meteorologiche insolite per la stagione a causa dell'arrivo di un maxi anticiclone destinato ad avvolgere l'intero territorio nazionale. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

A partire da Lunedì 22 un vasto promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, alimentato da aria più calda in quota, inizierà a diffondersi sull'Europa centro-occidentale estendendosi gradualmente anche al nostro Paese. In parallelo, un lieve flusso di aria umida porterà al transito di un debole fronte instabile, che avrà effetti davvero marginali e che sarà seguito da un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche.

La settimana appena iniziata sarà dunque quella del ribaltone. Il tratto distintivo di questo periodo sarà un'evidente anomalia termica: le temperature, di giorno in giorno, si posizioneranno ben al di sopra della media climatologica del periodo, superandola anche di diversi gradi.

Il picco di questa ondata di calore è previsto per Giovedì 25 Gennaio: le temperature massime potranno superare i 20°C, in particolare sulle due Isole Maggiori. Anche nelle altre regioni si registreranno valori termici notevolmente più miti rispetto alla norma. Si pensi che sulle Alpi, specialmente quelle occidentali, lo zero termico (ovvero il punto in cui la temperatura da positiva diventa negativa) si attesterà a un'altitudine insolitamente elevata, fino a 3500 metri circa.

Ciò che renderà questa situazione ancora più anomala sarà la sua durata: se le previsioni attuali venissero confermate, il regime di alta pressione potrebbe persistere almeno per tutta la settimana, interessando così anche il weekend. Per vedere qualche segnale di cambiamento bisognerà probabilmente oltre i primi giorni di Febbraio.