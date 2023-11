Meteo inverno, neve tantissima. Come non accadeva da anni. Previsioni cambiate

Meteo inverno, le proiezioni sono cambiate

Un tempo spesso fallaci, le previsioni stagionali sono diventate oggi più affidabili e dunque possono ora diventare un valido strumento di pianificazione e di analisi climatica.

Il Centro Europeo emette di continuo nuove proiezioni, che mettono in evidenza come il prossimo Inverno 2023-2024, sebbene si prospetti decisamente più caldo del normale, dovrebbe essere decisamente più nevoso sulle Alpi oltre i 1200/1500 metri, soprattutto a Gennaio e ancor di più a Febbraio 2024, se non addirittura verso Marzo 2024. Lo scrive il sito internet www.ilmetoe.it.

Non è certo una novità avere temperature più elevate con precipitazioni più abbondanti, infatti le più forti perturbazioni sono sovente accompagnate da venti meridionali umidi e temperati che fanno innalzare il limite della neve sin verso i 1500 metri, producendo però carichi nevosi importanti. Pertanto non è una contraddizione e nemmeno un paradosso affermare che l’Inverno sarà molto nevoso ancorché mite.