Meteo, inverno? No, estate. Anticiclone super e temperature elevate

Meteo, inverno addio. Fino a Natale caldo anomalo



STOP ALL'INVERNO. Dopo il freddo maltempo delle ultime settimane si prepara un Super Anticiclone in grado di capovolgere totalmente le condizioni meteo sull'Italia già dal prossimo weekend. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

A dominare la scena su buona parte dell'Europa centro occidentale sarà un vastissimo campo di alta pressione (con contributi in parte oceanici e in parte africani) il quale, accompagnato da aria calda in quota, bloccherà ogni qualsivoglia perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord.

L'anomalia più rilevante riguarderà il campo delle temperature: solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell'anno e invece sono attesi, pensate, scarti rispetto alla media climatica di +10°C specie sulle Isole Britanniche, Francia, Germania e parte della Penisola Scandinava. Questa fase mite arriverà anche sull'Italia, ed in particolare il caldo fuori stagione si farà sentire in montagna e al Centro Sud: in città come Firenze, Roma e Napoli si potranno raggiungere punte massime di temperatura fin verso i 14-15°C.

Attenzione però: specie sulla Valle Padana e lungo i fondovalle alpini si potranno generare forti inversioni termiche notturne con temperature anche sottozero e formazione di ghiaccio con la possibile formazione di banchi nebbiosi.

Da sottolineare, infine, un fenomeno veramente insidioso e pericoloso per la nostra salute. La mancanza di ventilazione per giorni e giorni favorirà il ristagno delle sostanze inquinanti che, soprattutto a causa dell'alta pressione, sono destinate a rimanere "schiacciate" nei bassi strati dell'atmosfera, determinando dei parametri ambientali spesso pessimi, con gravi ripercussioni per la nostra salute (malattie respiratorie, eccetera).Anticiclone in rinforzo: assenza di precipitazioni e temperature oltre le medie climatiche

Almeno fino al 20-21 Dicembre l'atmosfera sarà come bloccata a causa della persistenza di questa figura anticiclonica; l'Inverno insomma si prende una pausa, in un periodo che solitamente è tra i più freddi dell'anno... Ecco servito l'ennesimo segnale evidente di un cambiamento climatico in atto con conseguenze sempre più dirette anche sull'Italia.