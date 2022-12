Meteo, inverno finito? Si intravede una svolta, segnatevi la data!

Meteo, inverno finito? No!



Inverno già finito? In questa prima parte di stagione invernale - scrive www.ilmeteo.it - il grande freddo è stato latitante, con l'Italia strattonata tra (rari) impulsi perturbati in discesa dalle latitudini più settentrionali del Vecchio Continente e (frequenti) rimonte anticicloniche, spesso di provenienza africana, segno dei cambiamenti climatici in atto che vedono un continuo e inesorabile aumento delle temperature.

In tanti ce lo state chiedendo: "l'inverno è già finito o è solo in ritardo?".Almeno per i primi giorni di Gennaio non sono previsti particolari scossoni, anzi secondo le proiezioni dell'autorevole Centro Europeo sono previste ancora anomalie di temperatura fino a +3/4°C rispetto alle medie climatiche di riferimento: tradotto, non sono previste ondate di freddo sull'Italia e su buona parte dell'Europa.

Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione, all'orizzonte inizia a delinearsi quella che potrebbe essere una svolta fredda. Come possiamo vedere dalla mappa (GFS) qui sotto, a partire dal 10 Gennaio potrebbe innescarsi un impulso gelido direttamente dal Circolo Polare Artico, in rotta dapprima sull'Europa centrale e poi anche sul nostro Paese. Questo flusso freddo e instabile concluderebbe infine la sua corsa nel bacino del Mediterraneo, tuffandosi direttamente dalla Porta del Rodano. Ecco quindi che potrebbe formarsi un profondo ciclone proprio sui nostri mari, continuamente alimentato da correnti instabili.Svolta fredda: in arrivo correnti gelide dal Polo Nord dal 10 GennaioDa valutare nei prossimi giorni se questa tendenza verrà confermata o meno e soprattutto dove si formeranno esattamente i minimi depressionari, in modo da capire se e dove ci saranno precipitazioni (anche nevose fino a bassa quota).Si tratterebbe, se confermato, di un drastico cambio di rotta dopo una stagione invernale iniziata piuttosto in sordina.

Successivamente molto dipenderà dal comportamento del Vortice Polare che, proprio durante la seconda parte dell'Inverno, statisticamente inizia a "frantumarsi" (split in gergo tecnico) con la possibilità dunque di bordate gelide fin sul nostro Paese.