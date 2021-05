Meteo, maggio burrascoso: da lunedì vortice di temporali e temperature giù

Questa primavera continua a mostrare il suo lato più instabile che quello soleggiato e caldo. Tale situazione probabilmente proseguirà anche per tutto maggio. Già dalla prossima settimana il tempo è destinato a peggiorare pesantemente. Secondo il team di Meteo.it dopo un weekend soleggiato e con temperature in aumento, da lunedì un vortice ciclonico carico di temporali comincerà a interessare il Nordovest con precipitazioni via via più intense.

Tra martedì e venerdì il maltempo si estenderà anche al resto d'Italia. In questo contesto le temperature subiranno una nuova diminuzione, specie dove agirà il brutto tempo. Dando uno sguardo al resto dei giorni di maggio ad oggi non si intravede una stabilità assoluta, in quanto l'alta pressione garante del bel tempo se ne starà ben lontana dall'Italia favorendo svariate incursioni temporalesche, soprattutto al Centro-Nord.

Meteo, le previsioni settimanali nel dettaglio

Nella giornata di giovedì 6 maggio rovesci e temporali sulle Alpi e alte pianure, specie lombarde. Cielo a tratti nuvoloso al centro. Si copre in Sicilia e Calabria con isolati piovaschi, più sole altrove.

Venerdì 7 maggio peggiora al nord con temporali sui rilievi e alte pianure del Triveneto. Poco nuvoloso al centro, soleggiato al sud.

Nella giornata di sabato 8 maggio soleggiato al nord, bel tempo al centro e cielo sereno al sud.

Domenica 9 maggio sarà soleggiato in tutto la penisola. Da lunedì comincia a peggiorare al Nordovest.