Meteo, neve a quote basse. Aria polare sull'Italia. Previsioni cambiate

Meteo, neve: tutte le zone dove cadranno i fiocchi bianchi

Arriva la Neve addirittura a quote basse!

Arriva la NEVE! Le forti perturbazioni attese per il weekend porteranno in dote, oltre a tanta tanta pioggia, anche copiose nevicate su parte del nostro arco alpino, stavolta fino a quote piuttosto basse per il periodo. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Fino agli anni '90 non era raro assistere già nella prima parte di Novembre (ma pure ad Ottobre) ai primi assaggi gelidi e alle prime nevicate sulle zone montuose/collinari. Qualcosa poi si è rotto a causa dei cambiamenti climatici che stanno provocando un aumento delle temperature in tutte le stagioni: di fatto, l'Estate negli ultimi 15 anni si è prolungata fin quasi ad Ottobre e l'Autunno, di conseguenza, si è spostato più avanti, ritardando sempre più l'arrivo del freddo.

Nei prossimi giorni, tuttavia, potremmo assistere ad un revival nostalgico per via di un fronte polare pronto ad irrompere sull'Italia, sospinto da aria fredda, che provocherà precipitazioni abbondanti e un brusco calo termico.Sarà proprio quest'aria fredda a favorire il ritorno della neve tra Venerdì 3 Novembre e il weekend.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, i fiocchi bianchi scenderanno fino a 1000/1200 metri di quota, specie su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e su tutte le Dolomiti del Cadore: potrebbero verosimilmente imbiancarsi località come Livigno (SO), Madonna di Campiglio (TN), Solda (BZ), Canazei (TN) e Cortina d'Ampezzo (BL), ma ancheSelva di Cadore e il passo Giau.Entro la fine dell'evento sull'arco alpino centro-orientale ci aspettiamo oltre 1 metro di neve fresca sopra i 2000 metri di quota. Sull'Appennino centro-settentrionale, invece, la dama bianca si farà vedere solamente oltre i 1800/2000 metri, imbiancando le principali vette.

Si apre dunque una fredda oltre che fortemente instabile: un'ottima notizia per i ghiacciai e per l'ambiente in generale oltre che per l'apertura della stagione sciistica.