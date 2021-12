Meteo neve Capodanno: le gelide truppe dell'Orso Russo sull'Italia. Previsioni

Meteo neve a Capodanno? Previsioni in bilico

Le previsioni meteo guardano avanti: la notte di San Silvestro e Capodanno sono a rischio neve? Che tempo farà tra il calare del 2021 e l'alba del 2022? Vediamo cosa potrebbe succedere. Secondo quanto riporta ilmeteo.it le sorti dell'Italia in tema meteo sono in bilico "nelle mani delle grandi figure atmosferiche che si contenderanno lo scettro nella parte finale dell'anno che si preannuncia ricca di colpi di scena sul fronte meteo".

Meteo neve: Capodanno con neve o no? L'Orso Russo porta il gelo al Nord

Due importanti figure meteorologiche si stanno fronteggiando in Europa, spiega ilmeteo.it. "Da una parte abbiamo l'alta pressione che ci sta tenendo compagnia ormai da qualche giorno, dall'altra invece le gelide truppe dell'Orso Russo". Il risultato? Potrebbe esserci un crollo delle temperature a partire da mercoledì 29 dicembre. "Se ciò venisse confermato, sulle pianure del Nord si formerebbe il classico freddo "cuscino padano", ovvero uno strato di aria molto fredda prossima al suolo con temperature ben sotto dello zero".

Meteo neve a Capodanno: rischio nevicate a bassa quota, ma l'alata pressione... Le previsioni del tempo

E dunque che sarà della notte di Capodanno? Neve o non neve? "Le incertezze aumentano e al momento sono due le ipotesi più plausibili, quasi opposte tra loro. La prima, prevede l'arrivo di un impulso molto freddo in grado di provocare un peggioramento del tempo con tante precipitazioni, a partire dal Centro-Nord, con il rischio pure di nevicate fino a bassissima quota al Nord. La seconda, che pare prendere piede con gli ultimissimi dati, è relativa ad una maggior ingerenza dell'alta pressione (con contributi sia azzoriani, sia africani) che potrebbe di fatto fungere da scudo protettivo contro le correnti fredde. Se dovesse prevalere questa tendenza è lecito aspettarsi una maggiore stabilità atmosferica, specie al Centro-Sud con valori termici ben oltre le medie climatiche, mentre al Nord come spesso capita in questa stagione a causa del campo anticiclonico tornerebbero le nebbie", è l'analisi de ilmeteo.it. Nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara...