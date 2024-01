Meteo, neve in pianura. Ecco dove. L'elenco delle città

La neve sta per tornare sull'Italia: le mappe parlano chiaro, secondo l'ultimo aggiornamento i fiocchi, stavolta, potrebbero davvero arrivare in prossimità delle pianure. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Le temperature sono calate di parecchi gradi negli ultimi giorni, specie al Nord, riportandosi su valori decisamente più consoni al periodo. Di notte e al primo mattino si sono registrati addirittura valori intorno ai -3/-4°C fino in pianura, come praticamente mai era accaduto in questo primo scorcio invernale.La nostra attenzione ora si sposta ai prossimi giorni quando una serie di impulsi instabili in discesa dal Nord Europa investiranno il nostro Paese, provocando diverse precipitazioni. Anche nevose!

Dati il crollo delle temperature e l'intensità delle precipitazioni, la neve potrebbe anche arrivare fino in pianura o quanto meno in bassa collina (2/300 metri nella giornata di Mercoledì 17 Gennaio).In termine tecnico, queste precipitazioni nevose improvvise vengono chiamate "nevicate da rovesciamento" (trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo indotto dalle forti precipitazioni) e risultano, soprattutto per gli amanti del freddo e della neve, tra i fenomeni più emozionanti, caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni e anche molto scenografici.Secondo gli ultimi aggiornamenti le zone più a rischio neve saranno quelle settentrionali del Paese: sicuramente tutto l'arco alpino e prealpino, ma fiocchi non sono da escludere fin sulle alte pianure di Lombardia e Veneto e, in maniera più sporadica, su quelle del Piemonte.

Un altro effetto, decisamente pericoloso, dovuto al passaggio della perturbazione di metà settimana sarà il gelicidio: questo fenomeno avviene quando la pioggia o la pioviggine rimane allo stato liquido anche con temperature sotto lo zero. In tal modo la precipitazione a contatto col suolo ghiaccia all'istante rendendo pericolosissima la circolazione stradale. Il gelicidio potrà verificarsi sulle zone a ridosso degli Appennini settentrionali (attenzione soprattutto a parmense e piacentino).

E non è finita qui, infatti da Venerdì 19 Gennaio è attesa un'irruzione di aria artica, forse anche la più intensa dell'Inverno, che provocherà verosimilmente altre nevicate, questa volta a bassissima anche al Centro.