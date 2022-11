Meteo neve in pianura: tutto confermato. Sarà un evento clamoroso e storico

Meteo neve in pianura al Nord



Neve in pianura ai primi di dicembre, arrivano conferme!

Vista la distanza temporale, non è ovviamente ancora possibile scendere troppo nei dettagli, ma se la tendenza venisse confermata, si creerebbero le condizioni ideali per le "nevicate da addolcimento" o da "cuscinetto". Il presupposto è la presenza di uno strato di aria fredda a bassa quota, un "cuscino" per l'appunto, che si forma con l'arrivo di correnti artiche dalle alte latitudini europee e si consolida nei giorni successivi durante le notti serene e stellate che favoriscono la perdita di calore dal suolo. Successivamente, con l'ingresso di una perturbazione atlantica si creerebbero le condizioni ideali per avere precipitazioni nevose fino a bassissima quota, grazie appunto al freddo preesistente che si è accumulato nei bassi strati dell'atmosfera.

Molto dipenderà - scrive www.ilmeteo.it - dall'intensità delle precipitazioni e da dove si formeranno i minimi depressionari: per il momento è ancora troppo presto per scendere nei dettagli. Detto ciò, entro il Ponte dell'Immacolata non sono da escludere episodi di neve fino a quote di pianura, in particolare sulle regioni del Nord, mentre al Centro-Sud non mancheranno occasioni per nuove fase instabili, con rovesci a carattere temporalesco, a causa della formazione di cicloni sul bacino del Mediterraneo. L'Inverno è pronto a subentrare a questa strana stagione autunnale in cui abbiamo sperimentato sia un caldo anomalo, sia precipitazioni alluvionali e venti con forza di uragano.