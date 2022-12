Meteo, gelo da Scandinavia con neve fin sul mare al Sud (Puglia soprattutto)

Ipotesi ondata di gelo dopo Natale tra San Silvestro/Capodanno

Per capire che cosa succederà nella parte finale del 2022 dobbiamo come di consueto allargare il nostro sguardo all'intero emisfero. Ebbene, quello che emerge è che alle latitudini artiche, tra la Scandinavia e la Russia si è formato un imponente "lago gelido", ricolmo di aria artica (freddissima) un vero e proprio serbatoio del freddo che potrebbe scivolare verso l'Europa, dando così il via a ondate di gelo che, a più riprese, potrebbero arrivare ad investire anche il nostro Paese.

Al momento, spiega ilmeteo.it, si tratta solamente di un'ipotesi e come tale va considerata, ma ciò premesso, ormai da qualche giorno i principali modelli internazionali a lungo termine propendono per questo tipo di configurazione.

Da valutare poi la possibile interazione tra il freddo gelido da est e il possibile arrivo di depressioni in discesa dal Nord Europa/Atlantico che potrebbe dar vita ad un periodo piuttosto instabile. Se non possiamo ancora scendere nei dettagli, possiamo certamente affermare che ci aspetta, con tutta probabilità, una fase molto dinamica e fredda, con il rischio di nevicate fino in pianura e sulle coste qualora si formassero dei minimi depressionari sul mar Mediterraneo.