Meteo, neve (abbondante) in pianura. Ecco le città "bianche" (anche Milano)

Meteo, neve in pianura con un'intensa perturbazione e il cuscinetto freddo



La neve (poca) è tornata fino in pianura nelle ultime ore, ma non è finita qui! Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato proprio poco fa il rischio di nuove precipitazioni nevose per la giornata di Giovedì 15 Dicembre con fiocchi possibili su diverse città del nostro Paese.

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente freddi, specie di notte e al primo mattino, con temperature diffusamente sotto zero al Nord. Questo ha favorito l'accumulo nei bassi strati di aria gelida che rimane di fatto intrappolata all'interno del catino della Pianura Padana formando quello che viene definito in gergo meteorologico Cuscino Freddo. Durante la mattinata di Martedì 13 ha nevicato in pianura sull'Emilia centrale e occidentale, così come sul Piemonte e sulla Lombardia sud-occidentale (pavese in primis,), mentre alcuni fiocchi sono stati visti pure sul Veneto (specie sul veneziano).

La nostra attenzione - scrive il sito www.ilmeteo.it - si sposta ora a Giovedì 15 Dicembre quando un fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà il bacino del Mediterraneo dando vita poi a un Vortice Ciclonico posizionato tra mar Ligure e Tirreno. Di conseguenza, le condizioni meteo sono destinate a peggiorare rapidamente e riferita proprio alla giornata di Giovedì, grazie al cuscino freddo e alle temperature piuttosto basse, la neve potrà cadere fino a quote bassissime al Nordovest, su Piemonte e Lombardia occidentale.Neve fino a quote di pianura nel corso di Giovedì 15 Dicembre (in neretto le quote dei fiocchi)

In concomitanza con le precipitazioni più intense, la neve potrebbe raggiungere anche le zone pianeggianti del Piemonte, imbiancando città come Cuneo, Torino, Asti, Alessandria e Novara. Entro la serata, inoltre, non escludiamo la possibilità di nevicate anche sulla Lombardia: occhi puntati soprattutto sulle città di Pavia, Varese, Milano, Monza e Bergamo.