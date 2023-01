Meteo, neve! Sì, torna la neve! E' cambiato tutto. Ecco quando e dove

Meteo neve, l'inverno torna a fare l'inverno



Torna la neve! L'Inverno ha deciso di riprendersi la scena e già nei prossimi giorni l'arrivo del primo ciclone del 2023 riporterà precipitazioni importanti, anche nevose a quote via via più basse.

La svolta - scrive www.ilmeteo.it - sarà innescata da una profonda e vasta area depressionaria posizionata tra le Isole Britanniche e l'Islanda che piloterà correnti fortemente instabili nel corso del prossimo weekend fin verso il bacino del Mediterraneo. Al momento per la giornata di Domenica 8 Gennaio sono previste bufere di neve sul tutto l'arco alpino con i fiocchi che scenderanno dapprima oltre i 1400 metri di quota, ma in deciso calo poi col passare delle ore fin verso i 900/1000 metri (localmente pure più in basso in caso di forti precipitazioni).



Senza entrare nei dettagli, vista la distanza temporale ancora abbastanza elevata, la neve potrebbe risultare localmente molto abbondante su alcune zone, in particolare su Orobie, Valtellina, Dolomiti di Brenta e in estensione poi al resto del Trentino Alto Adige e del Cadore. Entro la fine della giornata ci aspettiamo circa 20/30 cm di neve fresca in località turistiche come Bormio (SO), Madonna di Campiglio (TN) e Cortina d'Ampezzo.

Tra il pomeriggio e la sera la perturbazione raggiungerà anche il Centro-Sud, provocando, oltre alle piogge, nevicate anche sull'Appennino centro-settentrionale, inizialmente oltre i 1500/1600 metri. Da Lunedì 9, tuttavia, complice un ulteriore afflusso di aria fredda in quota, i fiocchi si faranno vedere almeno verso i 1300 metri, specie tra Lazio e Abruzzo.