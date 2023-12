Meteo pazzo: caldo anomalo, poi gelo e neve, poi scoppia la primavera

Meteo Italia, continui sconvolgimenti del clima



Grosse novità per il weekend: tra Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre, l'arrivo di correnti d'aria molto fredde provocherà non poche ripercussioni su molte delle nostre regioni. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Il maltempo tornerà a bussare alle porte del nostro Paese nella seconda parte di settimana e, proprio la persistenza di una circolazione ciclonica sul mar Ionio, causerà l'arrivo di venti freddi settentrionali in particolare sul versante adriatico e sulle regioni del Sud. Il freddo poi riuscirà a dilagare sul resto dell'Italia, provocando un drastico calo delle temperature. Le condizioni meteo si manterranno instabili nella giornata di Sabato 16 Dicembre in particolare sulle zone interne del Centro-Sud, con piogge, temporali e nevicate fino a quote molto basse (intorno ai 400-500 metri) su Abruzzo, Molise, Nord della Puglia e Campania.Situazione più tranquilla altrove, con prevalenza di sole per buona parte della giornata.Al Nord, invece, saranno le gelate notturne a fare notizia in quanto su molti tratti della Val Padana, complici le previste maggiori schiarite, le temperature notturne potrebbero scendere anche di alcuni gradi sotto lo zero.

Per Domenica 17 Dicembre ci aspettiamo una decisa svolta sul fronte meteo, con l'avanzata in grande stile di un vasto campo di alta pressione che, da ovest, si allungherà fino ad abbracciare anche il nostro Paese e che, di fatto, bloccherà qualsivoglia perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord.Tuttavia, come accade spesso durante l'Inverno, la stasi atmosferica causata dall'anticiclone produce anche un ristagno dell'aria nei bassi strati, specie sulla Valle Padana, con conseguente formazione di nebbie o nubi basse e con temperature che rimarranno piuttosto fredde anche durante le ore diurne.