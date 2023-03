Meteo primavera strepitosa! Piogge abbondanti al Nord. Pure freddo e grandine

Quando piove, svolta è vicina



La Primavera si preannuncia ricca di sorprese! Le proiezioni stagionali per Aprile e Maggio, appena arrivate, sono molto interessanti e per certi versi strepitose, specie dopo il lungo periodo siccitoso e anomalo dell'Inverno appena passato.

Per meglio inquadrare questo genere di previsioni - sottolinea il sito www.ilmeteo.it - va fatta una doverosa premessa. Come accaduto negli ultimi anni, anche stavolta la Primavera rischia di essere altalenante, sballottata probabilmente tra fasi anticicloniche con temperature sopra media (addirittura quasi su valori estivi) e improvvise irruzioni fredde in grado di scatenare eventi meteo estremi, come per esempio temporali a carattere grandinigeno che solitamente si verificano in piena Estate. Questi sono i chiari segnali dei cambiamenti climatici in atto e gli effetti si notano, sempre più marcati, anche sul nostro Paese.

Ciò detto, secondo gli ultimi aggiornamenti, tra Aprile e Maggio le temperature saranno ben sopra la media, con scostamenti rispetto ai valori di riferimento addirittura di +1°C su buona parte del bacino del Mediterraneo. Al momento le anomalie più pesanti (e dunque più calde) sembrerebbero interessare il Centro-Sud grazie alla presenza di una persistente e costante area di alta pressione. E questa, in fondo, visto il trend degli ultimi anni, non rappresenta una grande sorpresa.



Aprile/Maggio: una novità importante riguarda invece la tendenza generale sulle precipitazioni attese nei prossimi mesi. Infatti, dopo un lunghissimo periodo siccitoso che dura ormai dalla fine del 2021, qualcosa potrebbe sbloccarsi proprio nella seconda parte della stagione primaverile. Le zone che potrebbero avere un surplus di piogge? Questa volta maggiormente interessate sarebbero le regioni del Centro-Nord. Il tutto potrebbe essere causato da possenti scambi meridiani: si tratta di brusche e rapide variazioni del tempo con ondate di freddo tardive in discesa direttamente dal Polo Nord.Precipitazioni sopra la media (colore verde) tra Aprile e MaggioIl pericolo determinato dai contrasti tra un caldo fuori norma e improvvise irruzioni fredde tardive non è da sottovalutare: i fenomeni estremi sono sempre più frequenti anche in Italia, specialmente durante la stagione primaverile, come violenti temporali (anche con grandine), tornado o nubifragi.

Pure il mese di Maggio potrebbe seguire questo trend climatico con valori termici ben sopra la media e addirittura con le prime fiammate di calore simil-estive in grado di farci addirittura superare i 30°C in caso di prime avanzate del temibile anticiclone africano.