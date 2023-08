Meteo, "rottura" dell'estate. Addio caldo. Fresco e piogge imminenti

Meteo, confermata la svolta



Ancora conferme circa lo stop al grande caldo previsto nel corso della nuova settimana. C'è la data! Facciamo però un passo indietro e vediamo cosa accadrà nell'immediato futuro.

In questi ultimi giorni le temperature sono già salite su molte regioni del Paese e pure l'afa! Tuttavia, almeno fino a Sabato 19, il caldo si è manifestato in forma moderata risultando nel complesso abbastanza normale per il periodo. Non sarà così invece nei prossimi giorni quando l'alta pressione sub-sahariana si rinforzerà ulteriormente a partire dal comparto mediterraneo più occidentale pronta ad avvolgere anche il nostro Paese.

Un primo ed evidente segnale della prevista escalation del caldo si avvertirà già dalle prossime ore quando le temperature massime inizieranno ad accarezzare la soglia dei 36/37°C su molte aree del Centro, del Nord e della Sardegna.

Ma una vera e propria tempesta di caldo è attesa per la nuova settimana. Da Lunedì 21 infatti il clima si farà sempre più rovente su gran parte del Paese dove il caldo più intenso colpirà ancora una volta soprattutto le regioni centro-settentrionali, ma anche parte del Sud. Cominceremo a rilevare punte prossime ai 38/39°C sulla Valle Padana con picchi anche di 40°C sulla Sardegna e nelle aree più interne del Centro, specie in Toscana. Qualche grado in meno al Sud anche se in un conteso comunque caldissimo specie su tarantino, casertano, siracusano, agrigentino e coste ioniche lucane.