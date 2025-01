Meteo settimana, il sole tornerà solo per poco: a breve in arrivo piogge e nevicate a bassa quota, ecco quando

Meteo settimana: putroppo ci sarà solo una breve tregua dalle piogge

Il maltempo non molla: un ostinato ciclone Mediterraneo sta ancora interessando in queste ore l'Italia meridionale, con il suo carico di forti piogge. E non è finita qui: dopo una breve tregua, il nostro Paese verrà nuovamente interessato dal maltempo: è attesa una lunga fase instabile sull'Italia con tante piogge e il ritorno della neve sulle nostre montagne dopo tanto tempo.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che tra oggi e domani il transito di un ciclone mediterraneo provocherà precipitazioni in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, localmente anche intense sui settori tirrenici, andando ad aggravare una situazione già particolarmente delicata dopo le piogge alluvionali di venerdì e del weekend appena trascorso. Anche al Nordovest si faranno sentire gli effetti di questa perturbazione, con precipitazioni su Liguria, Piemonte e Lombardia, nevose sulle Alpi sopra i 700 metri.

Dopo una giornata di martedì interlocutoria, con meno precipitazioni, ecco che da mercoledì 22 si aprirà la famigerata "Porta Atlantica": allargando infatti lo sguardo all'intero quadro europeo si può notare una vasta perturbazione atlantica, alimentata da correnti fredde e instabili pronta ad irrompere sull'Italia.

Ci aspettiamo dunque un nuovo forte peggioramento del tempo, soprattutto al Nordovest, provocato da un'irruzione di aria fredda dal Nord Atlantico che favorirà il ritorno di fenomeni dopo tanto tempo sulle regioni settentrionali e con la possibilità più che concreta di abbondanti nevicate sull'arco alpino occidentale. Secondo gli ultimi aggiornamenti i fiocchi potrebbero spingersi fin verso i 7/800 metri di quota (sui dettagli saremo più precisi nei prossimi aggiornamenti). La perturbazione attraverserà l’Italia settentrionale e parte di quella centrale giovedì, dopodiché ci sarà una temporanea rimonta dell’alta pressione che garantirà un tempo più stabile fino al weekend.

Meteo settimana nel dettaglio