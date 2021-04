Meteo, sole ovunque e torna l'alta pressione. Ma attenti a... Le previsioni

Meteo, sole ovunque e torna l'alta pressione. Ma le temperature... Previsioni

Sole su tutta Italia e alta pressione dopo il blitz invernale. Ma le temperature non saliranno molto e attenti alle gelate notturne. Nel weekend però in alcune zone il tempo tornerà a peggiorare. Vediamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, gelate notturne anche in pianura come d’Inverno al Centro-Nord, ma torna il sole ovunque

Alta pressione torna a proteggere l'Italia con sole prevalente su tutte le regioni al termine del blitz invernale che si esaurisce in queste ore. Lo raccontano le ultime previsioni meteo. Ma temperature che faranno fatica a riprendersi e addirittura con gelate notturne diffuse, come se fosse inverno. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la giornata di mercoledì risulterà ancora un po' instabile, soprattutto sugli Appennini centro-meridionali dove nevicherà a quote collinari. I venti si disporranno da Tramontana e Maestrale e soffieranno fino a 50-60 km/h al Centro-Sud. Grazie al maggior soleggiamento le temperature diurne saliranno di qualche grado, ma il rasserenamento notturno farà piombare i valori notturni sotto lo zero su quasi tutto il Nord e sulle zone interne del Centro come anche a Roma. L'alta pressione riporterà un'assoluta stabilità atmosferica nelle giornate di giovedì e venerdì con sole prevalente, ma comunque con temperature non calde; infatti di giorno, a parte l'Emilia Romagna, i valori termici non supereranno i 14-15°C al Centro-Nord (fino a 18°C invece in Emilia) e qualche grado in più al Sud. Di notte continuerà a far molto freddo con gelate tardive molto pericolose per l'agricoltura. A livello statistico il freddo di questi giorni non è una novità per il mese di aprile. Basti ricordare le gelate tardive e le nevicate fino in pianura avvenute nel 1991, 2003 (neve a Bari) e nel 2015.

PREVISIONI METEO PROSSIMI GIORNI

Mercoledì 7. Al nord: cielo poco o parzialmente nuvoloso. Al centro: instabilità pomeridiana sugli Appennini con nevicate a bassa quota. Al sud: a tratti instabile con precipitazioni sparse, nevose sui rilievi a bassa quota.

Giovedì 8. Al nord: sole prevalente. Al centro: cielo sereno. Al sud: bel tempo.

Venerdì 9. Al nord: nubi in aumento un po’ ovunque. Al centro: sole, ma nubi in aumento in Sardegna. Al sud: soleggiato.

Sabato 10. Al nord: piogge in arrivo al Nordovest, locali sul Triveneto. Al centro: peggiora in Toscana con piogge. Al sud: nubi sparse.

Domenica 11 con perturbazione atlantica.