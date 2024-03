Meteo weekend, ancora piogge e neve fin quasi in pianura

Ci sono dei periodi, come quest'ultimo, in cui abbiamo la netta impressione che il tempo ci giochi dei brutti scherzi, magari peggiorando proprio a ridosso del fine settimana, condizionandolo negativamente e influenzando, di conseguenza, anche le nostre scelte di vita e il nostro tempo libero. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Chissà quante volte avrete anche voi esclamato, "piove sempre nel weekend!", al punto da arrivare a pensare che si tratti di una maledizione inviata non si sa da chi. Va detto, innanzitutto, che sul Fine Settimana concentriamo un po' tutte le nostre attenzioni: in poche parole se piove dal Lunedì al Venerdì quasi non ci facciamo caso, presi soprattutto dalle nostre attività lavorative, mentre se lo fa nel weekend, magari proprio quando avevamo intenzione di fare una passeggiata in montagna o al mare, facendo crollare tutte le speranze di poter passare una giornata spensierata, ecco che il malumore prende possesso di noi.

Questa volta le cause delle tante precipitazioni vanno ricercate nelle grandi manovre in atto sullo scacchiere europeo con un susseguirsi di perturbazioni in discesa dall'Atlantico in rotta di collisione con il Vecchio Continente e il bacino del Mediterraneo.

Per quanto riguarda il fine settimana che verrà, secondo gli ultimi aggiornamenti una primo ciclone colpirà l'Italia già nel corso di Venerdì 8 Marzo, con il peggioramento che si estenderà poi anche a Sabato 9 Marzo, provocando violenti temporali accompagnati anche da locali grandinate, in particolare al Centro-Sud ed in maniera più localizzata al Nord.

E attenzione, non è finita qui, anzi. Dopo una brevissima pausa arriverà un secondo e ben più potente ciclone durante la giornata di Domenica 10 Marzo. A maggior rischio saranno le regioni centro-settentrionali, dove sono previste forti precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Vista la tanta energia potenziale in gioco, e i forti contrasti tra masse d'aria diverse, non escludiamo la possibilità di veri e propri nubifragi sul Triveneto e poi anche su Liguria, Toscana e Lazio.Precipitazioni previste per Domenica 10 Marzo

La perturbazione sarà sospinta da aria fredda in quota di origine polare che provocherà anche un sensibile calo termico: grazie a questa dinamica la neve tornerà a cadere sulle Alpi con fiocchi fin verso i 500 metri di quota in particolare su Piemonte e Valle d'Aosta. Entro sera il maltempo raggiungerà poi anche la Sardegna, con piogge battenti e temporali.