Meteo: weekend freddissimo. Gelo artico e neve sul mare

E' in arrivo un weekend freddissimo: tra Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio un'irruzione di aria artica dalla Russia provocherà conseguenze importanti con il ritorno, oltre del gelo, anche della neve, quanto meno fino a bassissima quota. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Occhi puntati in realtà già da Venerdì 19 Gennaio quando il flusso d'aria gelida di estrazione artico-continentale inizierà ad affluire dapprima in direzione dei Balcani, poi anche verso l'Italia.

Queste masse d'aria molto fredda continueranno a dilagare sul nostro Paese per tutto il prossimo weekend ed anzi, intorno a Sabato 20 Gennaio ci aspettiamo il clou di questo impulso gelido destinato a far crollare le temperature (fino a 7-8°C in meno rispetto alle medie climatiche) favorendo poi la formazione di un'area di bassa pressione (maltempo).

Attenzione perché questa dinamica innescherà il temibile effetto ASE (Adriatic Snow Effect): si tratta di una particolare configurazione meteo che si genera quando aria gelida scende da Nord Est, formando una bassa pressione nei pressi del mar Adriatico, con i venti freddissimi che dapprima scavalcano le Alpi Dinariche, tra Croazia e Bosnia Erzegovina, per poi scorrere sul mar Adriatico.

Questi venti freddi e secchi scorrono sulla superficie marina, sollevando in maniera brusca l'aria più "tiepida" presente sull’acqua: tale meccanismo produce la genesi di nubi cumuliformi (come quelle che vediamo in Estate con i temporali) le quali, a gran velocità, si spingono verso le nostre coste, in particolare quelle adriatiche, provocando improvvise bufere di neve fino a bassissima quota.

Ed è proprio quello che ci aspettiamo nella prima parte del weekend quando non sono da escludere nevicate fino a quote prossime alla pianura su Marche, Abruzzo e Molise. Sul versante tirrenico sono previste invece intense piogge, anche a carattere di nubifragio, specie nella prima parte della giornata su Lazio, Campania e Calabria.

Domenica 21 Gennaio le temperature si manterranno glaciali, in particolare al Centro-Nord, con valori fin verso i -5°C di notte e al primo mattino su molte città della Valle Padana. Al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori sarà il vento, di Bora e di Grecale, a fare notizia, acuendo ancor di più la sensazione di freddo.