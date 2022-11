Meteo, gelo nel weekend. Colpo di scena (imprevisto). Neve a bassa quota

Meteo: colpo di scena gelido sull'Italia



Ipotesi gelo e neve per il prossimo weekend!

E' arrivato un importante aggiornamento meteo, segnala stasera www.ilmeteo.it, che riguarda il prossimo weekend: se tutto fosse confermato, si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena in quanto per Sabato 12 e Domenica 13 si configurerebbe un anticipo d'Inverno e, nello stesso tempo, una sorta di schiaffo alle illusioni di tepore che ci regalerà la Novembrata attesa in settimana.

Allargando il nostro sguardo all'intero scacchiere europeo, possiamo notare come nei prossimi giorni saranno due le figure atmosferiche a darsi battaglia: da una parte, un vasto campo anticiclonico ben saldo sull'Europa occidentale e, ad Est, correnti decisamente più fredde e instabili pronte ad allungare le grinfie fin sul nostro Paese.

Proprio nel corso di Sabato 12 Novembre ci aspettiamo un rapido passaggio perturbato a causa dell'ingresso di aria più fredda in quota (goccia fredda in termine tecnico) dall'Europa nord-orientale, correnti che destabilizzeranno non poco l'atmosfera su molte delle nostre regioni. Il contrasto che si verrà a creare potrebbe verosimilmente favorire precipitazioni anche a carattere di rovescio, dapprima al Centro-Sud e poi anche su parte del Nord, con il possibile ritorno della neve fin verso i 1000 metri di quota.

Domenica 13 ci potrebbero essere ancora dei disturbi al Nord Ovest con cieli coperti e nuove nevicate sull'arco alpino centro occidentale, con fiocchi però oltre i 1300/1400 metri. Altrove, invece, avremo una maggiore stabilità atmosferica con più schiarite, in un clima però quasi invernale. Da segnalare infatti, le fredde e intense raffiche dai quadranti settentrionali su buona parte dei settori pronte a provocare un importante calo delle temperature.