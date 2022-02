Previsioni meteo neve: che tempo farà a Cervinia

Previsioni meteo Cervinia di mercoledì 23 febbraio 2022: ecco che tempo farà sulle piste

Sempre meno le restrizioni dovute al Covid-19 e sciare è tornata ad essere un’attività piacevole, da condividere con amici e parenti. La stagione sciistica è in pieno corso e moltissimi sono gli italiani che si preparano a salire di quota per staccare dal lavoro e fare la settimana bianca. Prima di caricare gli sci in macchina, però, è sempre utile dare un'occhiata alle previsioni meteo neve per scegliere la località migliore per passare una giornata sulla neve, secondo quanto suggerito dai dati de ilMeteo.it.

Previsioni meteo Cervinia di martedì 22 febbraio 2022

Martedì a Cervinia ci sarà una bella giornata di sole. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 0°C, la minima di -8°C alle ore 6. I venti saranno molto forti al mattino molto e forti al pomeriggio con intensità tra 33km/h e 53km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 1 e sarà di 790m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4.1, corrispondente a 669W/mq.

Previsioni meteo Cervinia di mercoledì 23 febbraio 2022

Mercoledì il cielo di Cervinia sarà poco nuvoloso o velato, min -6°C, max 3°C, con un soleggiamento diffuso al mattino e al pomeriggio. Durante la giornata, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 3°C, la minima di -6°C alle ore 7. I venti saranno moderati al mattino e deboli da Sud-Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 9km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 22 e sarà di 3690m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4.3, corrispondente a 684W/mq.

Previsioni meteo Cervinia di giovedì 24 febbraio 2022

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra -6 e -1°C. Le nubi sparse saranno di passaggio al mattino e al pomeriggio. I venti saranno moderati al mattino e al pomeriggio con intensità di circa 25km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 20 e sarà di 1170m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 3.1, corrispondente a 581W/mq.

