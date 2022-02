Previsioni meteo neve: che tempo farà domani sulle piste

Previsioni meteo neve: scopri il tempo che farà nelle principali località sciistiche domani 23 febbraio 2022

Le località montane sono oggi felici di accogliere centinaia di migliaia di rischi dopo un lungo periodo di crisi e chiusure a causa del Covid-19. Sono molti gli italiani desiderosi di partire per la settimana bianca e sciare in famiglia o con gli amici. Prima di salire in macchina per un lungo viaggio però è sempre opportuno dare un'occhiata alle previsioni meteo neve per non ritrovarsi nell'impossibilità di sciare per il maltempo o perché le piste non sono nelle migliori condizioni. In questo articolo abbiamo quindi raccolto le previsioni meteo neve domani per tutte le principali località sciistiche italiane dall'estremo Nord fino al Centro Sud.

Previsioni meteo neve domani 23 febbraio 2022

Pochi italiani hanno la possibilità di trascorrere una giornata sulla neve a metà settimana ma per chi ha già iniziato la settimana bianca o ha la fortuna di avere qualche giorno di ferie ancora da spendere può essere utile conoscere le previsioni meteo neve per oggi e domani 23 febbraio 2022. Vi ricordiamo che sebbene la curva dei contagi di Covid-19 è in fase di discesa sono ancora in vigore le tradizionali norme di distanziamento sociale, anche se in una forma meno stringente grazie al Green Pass. Di seguito potete trovare le previsioni meteo neve domani per: