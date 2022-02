Genova, incappucciati assaltano un centro migranti lanciando pietre e bastoni

Genova, giovani incappucciati attaccano con pietre e bastoni un centro per minori migranti

Lunedì sera blitz di una decina di giovani incappucciati sulle alture di Genova. I giovani hanno lanciato pietre e bastoni contro le finestre dell'ex ostello della Gioventù del Righi, dove sono ospitati minori migranti non accompagnati.

Dopo aver spaccato i vetri hanno insultato i minori ospiti che, per difesa personale, hanno rotto i mobili della struttura, cercando di armarsi per uscire dall'edificio e affrontare il gruppo di assalitori. Per riportare la calma, è stato necessario l’intervento di educatori e polizia.

Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo degli agenti, che hanno però identificati i 17 ospiti della struttura. Una volante della polizia è rimasta sul posto per tutta la notte, a controllare la situazione. Non si conoscono ancora le motivazioni dell’attacco notturno.

