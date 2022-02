Uccisero il padre violento, condanne pesanti. Alex Pompa, caso simile: assolto

Uccisero il padre violento, Alessio e Simone condannati a 21 e 14 anni

Un caso giudiziario molto simile a quello che aveva visto protagonista un giovane torinese, Alex Pompa, che aveva ucciso il padre violento per difendere la madre e che era stato assolto, questa volta ha preso una strada opposta. Il giudice ha deciso di condannare - si legge sul Messaggero - i fratelli Alessio e Simone Scalamandrè, rispettivamente a 21 e 14 anni di carcere per aver ucciso il padre, considerato un violento. Per Alessio, la pena inflitta è quella minima prevista dalla legge, dopo che con il Codice Rosso è stata introdotta una modifica che impedisce alle attenuanti di prevalere sull'aggravante del vincolo di parentela: sotto i 21 anni di condanna non si poteva andare. Simone, il più piccolo, ha ottenuto la "minima importanza" e la sua pena è scesa a 14 anni.

Quando il 10 agosto 2020 - prosegue il Messaggero - i carabinieri sono entrati nell'appartamento di via Garrone, a Genova, hanno trovato un cadavere e un giovane di 28 anni che ha subito confessato: "Sono stato io". Anzi, lo aveva anticipato nella sua telefonata al 112: "Venite, ho colpito mio padre". A casa con lui c'era il fratello Simone, vent'anni. Alessio ha ricostruito quei terribili momenti davanti ai giudici: "Voleva sapere dove la polizia aveva trasferito mia madre, ma io mi sono rifiutato di dirglielo per proteggerla. Così abbiamo litigato e io l'ho colpito con un martello fino ad ucciderlo perché mi ha aggredito. L'arma è stata trovata nell'appartamento sporca di sangue, assieme ad un cacciavite.

