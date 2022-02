"Volevo fare come Lapo": simula rapimento per avere 1500 euro dai genitori

Monza, finge di essere stato rapito per coprire debiti di droga col riscatto pagato dai genitori

Lo scorso fine settimana, una coppia di sessantenni di Seregno (Monza) ha ricevuto la telefonata disperata del figlio 35enne, che raccontava di essere a Desio (Monza), nelle mani di "calabresi molto pericolosi" a cui doveva una grossa somma di denaro.

Molto preoccupata, la coppia, immaginando che la questione fosse connessa alla tossicodipendenza del figlio, ha allertato i carabinieri. Nel frattempo le telefonate si erano fatte sempre più pressanti e numerose e, in alcune di queste, una voce con accento calabrese minacciava che se avessero voluto rivedere il figlio intero, avrebbero dovuto consegnargli 1.500 euro, altrimenti lo avrebbero fatto a pezzi.

Sempre secondo quanto spiegato dall'Arma, i carabinieri hanno quindi organizzato una trappola simulando di accettare di pagare il "riscatto", e hanno seguito i genitori del 35enne che si sono recati a piedi ad un bancomat per prelevare il denaro. Vicino alla banca, i militari hanno intercettato il figlio prima che li incontrasse e gli hanno chiesto dove fossero i suoi "aguzzini".

Mentre il 35enne negava di essere con altre persone, le pattuglie dei carabinieri di supporto all'operazione hanno fermato una Bmw con targa ceca a bordo della quale viaggiavano un 38enne napoletano e un 49enne brianzolo ben noti all'Arma di Seregno perché con alle spalle diversi precedenti. Sull'auto i militari hanno trovato il telefono cellulare del 35enne, "probabile pegno da riscattare una volta ottenuti soldi". Dopo qualche ora in caserma, i tre sono stati rilasciati con una denuncia in stato di libertà per violenza privata e procurato allarme in concorso. "Volevo fare come Lapo a New York" ha alla fine confessato il giovane ai carabinieri.

