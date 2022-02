Previsioni meteo neve: scopri il tempo che farà nelle principali località sciistiche la prossima settimana

La stagione sciistica è in pieno corso e milioni di italiani si preparano per divertisi finalmente sulla neve dopo mesi di stress dovuti alla pandemia di Covid-19. Prima di caricare sci e scarponi in macchina e indossare la tuta è sempre opportuno sapere che tempo farà per evitare di prendere inutilmente giorni di ferie e ritrovarsi senza neve su cui sciare. Ecco quindi nel dettaglio le previsioni meteo neve per la prossima settimana.

Previsioni meteo neve: dove sciare la prossima settimana

La prossima settimana sarà una giornata molto proficua per gli sciatori. Tra oggi 11 febbraio e venerdì 18 febbraio le previsioni meteo neve ci dicono che ci sarà il tempo ideale sulle piste di tutte le principali località sciistiche italiane. Le nevicate più intense, in linea generale, sono attese a metà settimana tra martedì 15 febbraio e mercoledì 16 febbraio. Le temperature in alcune zone del Paese scenderanno anche fino a -12°. Di seguito potete trovare le previsioni meteo neve per: