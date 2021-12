Previsioni meteo, ecco tutti i segreti per non farsi mai sorprendere

Previsioni meteo, tutte le informazioni su come affrontare con serenità i fenomeni atmosferici e cos'è l'allerta meteo

Per alcuni le previsioni meteo sono un vero e proprio mistero. Come è possibile sapere quando effettivamente pioverà e di conseguenza munirsi di ombrello per tornare a casa zuppi? Qual è il meteo più affidabile? Cos'è l'allerta meteo e quanto dura? Ecco le risposte a tutte queste domande per essere sempre pronti ad affrontare al meglio i fenomeni atmosferici.

Previsioni meteo come si fanno

Le previsioni meteo sono proiezioni nel futuro calcolate attraverso complessi modelli matematici con equazioni differenziali e sulla base delle analisi dei fenomeni atmosferici in corso. Si parte quindi con la raccolta di dati sul territorio da parte delle stazioni meteo. La raccolta di informazioni su temperatura, pressione, umidità relativa, intensità del vento, etc, può essere su base locale (LAM), regionale o anche continentale e globale. I dati si ottengono attraverso l'osservazione tramite satelliti metereologici o utilizzando radiosonde e stazioni meteo sulla terraferma e sul mare (boe e navi).

Per le previsioni meteo vengono utilizzati anche dati raccolti per formulare le previsioni meteo precedenti in quanto i dati raccolti dal sistema di osservazione spesso sono lacunosi o incompleti.

Si parla infatti di previsioni meteo in quanto c'è sempre un discreto livello di incertezza nel calcolo degli scenari futuri. Ciò dipende dal fatto che le stazioni meteo non sono distribuite uniformemente sul territorio o si trovano in particolari località. Inoltre, le rilevazioni dipendono anche la precisione dello strumento di misurazione (barometro, termometro, pluviometro, etc) che potrebbe non essere perfettamente tarato.

Qual è il meteo più affidabile

Oggi sono disponibili diversi servizi, anche sotto forma di app, che offrono previsioni meteo in tempo reale e costantemente aggiornate. Tali piattaforme permettono di conoscere quale sarà il tempo su base regionale e a livello di Comune sia per la giornata, suddivisa nelle diverse fasce orarie, che per tutti i giorni successivi (da una settimana a un mese). Vengono inoltre forniti temperatura, umidità e altri indicatori atmosferici. I migliori siti in Italia per conoscere le previsioni meteo sono:

Meteo.it (iOS e Android)

3BMeteo (iOS e Android)

IlMeteo (iOS e Android)

MeteoAM (iOS e Android)

SAT24 (iOS e Android)

Cos'è l'allerta meteo

L'allerta meteo è un sistema di allarme che attiva una serie di procedure per garantire la sicurezza di persone, infrastrutture ed edifici quando si presentano fenomeni atmosferici particolarmente intensi. L'allerta meteo viene diramata dalla Protezione Civile ed in particolare dai centri funzionali, che sulla base dei dati meterologici decidono l'entita dell'allerta e comunicano a Comuni, province e Prefetture le misure da prendere per limitare i danni.

Le tipologie di rischio sono sostanzialmente tre:

Meterologico : intensi fenomeni temporaleschi e neve

: intensi fenomeni temporaleschi e neve Idrogeologico : frane, crolli di roccia o colate di fango

: frane, crolli di roccia o colate di fango Idraulico: difficoltà dei corsi d'acqua a smaltire pioggia o acqua proveniente dal sistema fognario causando allagamenti e alluvioni

L'allerta meteo si basa su sistema a colori per indicare il livello di rischio. Per decidere il colore dell'allerta meteo si tiene conto non solo dell'entità del fenomeno atmosferico in atto ma anche delle particolari condizioni territoriali dell'area colpita. Se ad esempio si tratta di una zona montuosa a rischio france l'entità dell'allerta meteo potrebbe essere maggiore rispetto a una zona pianeggiante anche se i millimetri di pioggia caduti sono gli stessi.

Allerta verde : zona stabile in cui possono verificarsi eventi atmosferici di intensità ridotta come fulmini, caduta di massi o grandine

: zona stabile in cui possono verificarsi eventi atmosferici di intensità ridotta come fulmini, caduta di massi o grandine Allerta gialla : zona in cui l'entità del pericolo è più alta ma sotto controllo anche da parte delle autorità locali. Si attiva quando avvengono fenomeni come allagamenti di cantine e tunnel, esondazioni di corsi d'acqua, caduta di rami e sassi sulle strade

: zona in cui l'entità del pericolo è più alta ma sotto controllo anche da parte delle autorità locali. Si attiva quando avvengono fenomeni come allagamenti di cantine e tunnel, esondazioni di corsi d'acqua, caduta di rami e sassi sulle strade Allerta arancione : zona in cui si presentano fenomeni atmosferici moderati ma con una portata molto ampia. Si parla di danni ad edifici, strutture e aziende, frane, inondazioni ed erosonio degli argini dei corsi d'acqua.

: zona in cui si presentano fenomeni atmosferici moderati ma con una portata molto ampia. Si parla di danni ad edifici, strutture e aziende, frane, inondazioni ed erosonio degli argini dei corsi d'acqua. Allerta rossa: zona in cui il livello di pericolo è estremo e l'estensione dei fenomeni atmosferici ancora più ampia. Si attiva in presenza di esondazioni anche lontano dai corsi d'acqua, frane di grandi dimensioni e modifiche al percorso dei fiumi

Quanto dura l'allerta meteo

L'allerta meteo ha una durata variabile a seconda dell'entità del fenomeno atmosferico in corso e se quest'ultimo si sta evolvendo verso un maggiore livello di pericolosità. Solitamente la Protezione Civile annuncia l'allerta meteo 12 ore prima rispetto a quando è previsto l'arrivo delle precipitazioni e questa si attiva il giorno successivo. E' la stessa Protezione Civile a decidere, a seconda dello stato del territorio, quando ritirare l'allerta meteo.