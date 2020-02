A Milano saldi per il coronavirus: prezzi ribassati contro l'emergenza

In una Milano in preda al panico da Coronavirus, i commercianti cercano di reagire al calo delle vendita come possono. Singolare il cartello apparso in una bancarella di via Eustachi: "Saldi per Coronavirus". Un modo per reagire all'emergenza e invogliare gli acquisti nonostante una città meno affollata e meno proponsa alla shopping.