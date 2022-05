A Milano studio internazionale su contagi Covid nelle scuole

È stata avviata in Italia la fase pilota del progetto Eucare ("European cohorts of patients and schools to advance response to epidemics), il più importante studio scientifico internazionale su Covid e scuole, finanziato dall'Unione Europea e coordinato da EuResist Network, che coinvolge 27 partner in 4 continenti fra cui l'Istituto Europeo di Oncologia.



Obiettivo: raccogliere prove scientifiche a tutela di bambini e ragazzi

L'obiettivo dello studio è raccogliere sul campo le evidenze scientifiche che permettono l'adozione delle migliori pratiche per tutelare tutti i cittadini e segnatamente bambini e ragazzi in fase di pandemia. La diffusione mondiale dell'infezione da Covid ha infatti comportato la chiusura temporanea delle scuole nella maggior parte dei paesi nella primavera del 2020 e parzialmente nel 2021, con un impatto su oltre il 90% degli studenti in tutto il mondo, pari a circa 1,6 miliardi di bambini e giovani. La fase pilota in Italia durerà fino alla fine dell'anno scolastico per verificare il funzionamento della complessa macchina dello studio e per raccogliere i primi dati





