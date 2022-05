SEA, Air Canada lancia il collegamento non-stop tra Milano Malpensa e Montreal

Gli scatti d'Affari

La nuova tratta opera in prosecuzione da Montreal a Toronto

Ieri è stata inaugurata la nuova tratta di Air Canada tra Milano Malpensa e Montreal, operativa tutto l’anno, con ben 5 voli alla settimana. Questo nuovo volo permette di incrementare la connettività con l'ampia rete nordamericana di Air Canada e si aggiunge ai voli stagionali non-stop della compagnia aerea canadese già operativi da Roma Fiumicino e da Venezia verso Toronto e Montreal. Gli aeromobili utilizzati per la tratta sono gli Airbus A330-300, in grado di ospitare 297 passeggeri, i quali possono scegliere di viaggiare fra tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class.

Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA, ha commentato a riguardo: “Il ritorno di Air Canada con l'apertura del collegamento tra Milano, Montreal e Toronto aumenta ulteriormente l'offerta verso il Nord America, che raggiunge così le 66 frequenze settimanali da Malpensa verso quell'area. La vera novità è Montreal collegata a Malpensa dopo oltre vent'anni e il ritorno del volo per Toronto, città gemellata con Milano, con un forte richiamo sia business che leisure. Dopo la ripresa del traffico aereo nazionale ed europeo, siamo felici di vedere un graduale ritorno anche dei voli intercontinentali, maggiormente penalizzati dalla pandemia. In questo momento di regressione del Covid, che speriamo sia duratura, stiamo lavorando per tornare ai livelli pre-pandemia. I segnali, al momento, sono confortanti almeno per il Nord America dove recuperiamo circa l'80% dei voli e il 78% dei posti offerti e speriamo in un miglioramento del load factor rispetto alla fase più critica della pandemia”.