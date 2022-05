Axpo Italia, firmato accordo PPA con GR Value Development

Axpo Italia e GR Value Development, insieme per l’acquisto dell’energia prodotta da due impianti fotovoltaici in Sicilia

GR Value Development, società italiana attiva nella costruzione di valore sull’intera filiera dell’energia green e Axpo Italia, quarto operatore nel mercato libero dell’energia in Italia e terzo nel segmento dell’Alta Tensione, annunciano la firma di un PPA per l’acquisto dell’energia prodotta da due impianti fotovoltaici in fase di ultimazione a Mazara del Vallo, in Sicilia, e di capacità complessiva di 14 MWp.

Axpo Italia si occuperà della commercializzazione dell’energia prodotta dai due impianti e delle relative garanzie di origine. La produzione di energia da parte dei due impianti inizierà a luglio 2022 e a regime genereranno complessivamente 28GWh di energia all’anno, l’equivalente del consumo annuale di elettricità di quasi 11.000 famiglie, risparmiando all’ambiente oltre 8.000 tonnellate di emissioni di CO2.

La capacità di Axpo Italia di proporre soluzioni su misura per le esigenze del produttore investitore, ha consentito di adeguare la proposta degli accordi sulla base proprio delle esigenze della controparte garantendo il migliore mix tra durata dei contratti, definizione del prezzo di vendita dell’energia e garanzia di finanziabilità dei due impianti.

“Siamo molto fieri di essere tra i primi IPP ad attivare un contratto PPA a lungo termine per i nostri impianti fotovoltaici con due impianti che attivano e consolidano la Joint Venture tra il gruppo GR Value ed il partner Swiss Life Asset Managers”, ha dichiarato Gianluca Veneroni, Amministratore Delegato di GR Value Development.

L’accordo è il risultato del lavoro del team Origination di Axpo Italia rappresentato dall’Head of Origination & Business Development Simone Rodolfi, l’Head of Structured Origination Mattia Picco, dall’Head of Short Term PPA Luca Scopelliti e dalla Originator Nicole Colla. Per gli aspetti Legali, Axpo Italia è stata assistita dal proprio Legal & Compliance Director Stefano Brogelli e dal Legal Affairs Manager Guido Parodi. Invece, GR Value Development è stata assistita congiuntamente dagli studi legali Macchi di Cellere Gangemi, rappresentato dal Partner Avv. Francesca Bogoni, e Parola Angelini, rappresentato dal Managing Partner Avv. Lorenzo Parola e dall’associate Martina Caldelari.

“È stato un grande piacere poter collaborare insieme su questa innovativa struttura di offtake che rappresenta un vero e proprio 'market first' in Italia e inaugura una nuova stagione di contratti al servizio di progetti rinnovabili che sono frutto di imponenti sforzi di sviluppo e delle prime tanto attese semplificazioni amministrative” il commento degli advisor legali di GR Value Development Bogoni e Parola.

L’intenso ed efficiente lavoro del team di M&A and Finance di GR Value guidato dall’Head of M&A and Finance Riccardo Rigo, supportato da Giovanni Belloni e Alessandra Redaelli, ha consentito il raggiungimento di un obbiettivo molto significativo per la società.