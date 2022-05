Agente immobiliare arrestato per abusi sessuali, oggi il processo

Omar Confalonieri era pienamente in grado di intendere e di volere. L'agente immobiliare con ufficio in via Montenapoleone a Milano è in carcere dal 6 novembre con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni. E oggi si è presentato al processo che lo vede imputato per violenza sessuale, lesione e sequestro di persona.

L'uomo lo scorso 2 ottobre avrebbe infatti stordito durante un aperitivo una coppia, interessata alla compravendita di un box, con dosi massicce di benzodiazepine per poi abusare della donna nella casa dei due, davanti alla loro figlia di meno di un anno. Nel 2010 l' agente immobiliare era stato indagato dalla procura di Bergamo per un episodio analogo ma il fascicolo era stato archiviato.

