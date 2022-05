Referendum, un flop già scritto. Sei sondaggisti: "Affluenza al 28/40%"

Referendum, su Affaritaliani.it le stime di sei sondaggisti sull'affluenza alle urne



Mission impossible. Il raggiungimento del quorum del 50 per cento più un elettore ai cinque referendum sulla Giustizia del prossimo 12 giugno (urne aperte dalle ore 7 alle 23 insieme alle Comunali) sembra al momento una chimera. Un miraggio. Ecco perché durante l'ultimo consiglio federale di lunedì scorso in via Bellerio a Milano il segretario della Lega Matteo Salvini, promotore dei quesiti referendari insieme ai Radicali, ha lanciato la mobilitazione generale con gazebo nelle principali piazze delle città italiane nei due weekend che precedono il voto.

I sondaggisti interpellati da Affaritaliani.it hanno pochi dubbi. Renato Mannheimer, partner Eumetra, stima al massimo un 40%, "non di più". Il vicepresidente di Swg, Maurizio Pessato, prevede un'affluenza ai seggi tra il 35 e il 40%. E sono i due più ottimisti. Roberto Baldassari, direttore generale di Lab 210, stima una partecipazione al voto compresa tra il 30 e il 35%. Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, in base a una recentissima ricerca effettuata proprio sui referendum del 12 giugno, prevede un'affluenza tra il 27 e il 31%. Per il sondaggista e ricercatore Alessandro Amadori "si arriverà attorno al 30%". Infine il decano dei sondaggisti, Nicola Piepoli, il più pessimista sull'affluenza che prevede in un modo secco il 28%.

Le cause sono diverse. Da un lato la decisione, in particolare della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, di votare solo domenica e non anche lunedì (ed è il primo weekend di giugno con le scuole chiuse), poi pesa anche la scarsa (o inesistente) informazione, tranne quella prevista dalla legge, sulle principali televisioni nazionali. E non va dimenticato la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum principale e più importante in tema di Giustizia, quello sulla responsabilità dei magistrati, oltre ai quesiti sulla cannabis e sull'eutanasia, che certamente avrebbero contribuito a far crescere la partecipazione.

