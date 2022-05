Samsung, le case connesse sono la nuova normalità

Samsung, la pandemia ha cambiato il mindset degli italiani: la smart home non è più "fun-to-have"

La tecnologia sta modificando radicalmente non solo l'ambito lavorativo, scolastico o ambientale ma anche la sfera domestica e lo stile di vita all'interno della propria abitazione. La rivoluzione era in atto già da tempo, ma la pandemia ha accelerato il processo: la casa si è posta sempre più al centro dell'attenzione degli individui dal momento in cui questi ultimi hanno passato decisamente più tempo al suo interno.

Il tema è stato affrontato oggi durante il quarto appuntamento Samsung "What’s Next" edizione 2022, tenutosi al Samsung District di Milano presso la Smart Arena. L'evento è stato organizzato da Samsung al fine di "Capire il cambiamento, per un futuro migliore" approfondendo il tema “House of Connection”, le case connesse e sempre più smart. L'incontro è stato l’occasione per esplorare l’ambito del connected living tramite il confronto e interventi di esperti del settore, analizzando sia come si è arrivati a tale svolta, sia la risposta di Samsung in questo ambito, per arrivare infine a svelare i nuovi trend dei prossimi mesi.

La smart home è oggi una realtà consolidata e sempre più diffusa, con un mercato in forte crescita anche in Italia: i dati della ricerca sviluppata da Doxa “CasaDoxa 2022, Osservatorio sugli italiani e la casa” hanno fatto il punto sul rapporto che gli italiani hanno con le case connesse, sui driver che guidano il desiderio di avere una casa smart, su come si pongono gli individui nei confronti delle innovazioni tecnologiche sviluppate per rendere le abitazioni connesse e interattive. Di particolare interesse anche la prospettiva della generazione di riferimento, con un focus sulle diverse propensioni di Generazione Z, Millenials, Generazione X, Boomers e Silent Generation.

A tal proposito Andrea Tozzi, Senior Research Manager di BVA Doxa, ha commentato: "Con il lockdown è cambiato molto il modo di vivere la casa. Oggi gli italiani desiderano prima di tutto case confortevoli e piacevoli da vivere, ma esse devono essere anche versatili, in grado di adattarsi alle nuove esigenze e quindi cambiare nell'arco della stessa settimana o persino giornata. Inoltre, le case per gli italiani devono essere sostenibili ed efficienti energeticamente, oltre che tecnologiche. La tecnologia può essere lo strumento per soddisfare le esigenze delle persone perché c'è stato un cambio di mindset: non è più vista come fredda ma viene percepita come lo strumento che ci facilita la vita. Il fatto di avere una casa connessa non è più un divertissement ma un'esigenza concreta che porta con sé benefici".

Secondo Giovanni Locatelli, Platform Innovation Manager di Samsung Italia, il fatto di avere una casa connessa sta diventando sempre più un'esigenza, un must-to-have delle nostre vite: "Lintelligenza artificiale è il futuro, non deve spaventare: le persone hanno capito che apporta un valore aggiunto, che riesce a conoscere le abitudini personali e a facilitare il vissuto quotidiano".

Il contributo di Gian Paolo Lazzer, Partner and Content director, Strategy Innovation dell’Università Cà Foscari di Venezia, ha dato una visione di tecnologia all'interno delle mura domestiche, delineando il cambiamento degli spazi interni in sinergia con i diversi stili di vita, dalla stanza del gaming, alla cucina, passando anche per lo sviluppo di device nati per la cura degli animali domestici e delle piante.

Samsung accompagna le persone nel cambiamento in atto. La connettività al servizio delle esigenze del consumatore è una sfida che l’azienda ha accolto e che si concretizza in un ecosistema di dispositivi intelligenti, sicuri e che favoriscono il risparmio energetico. Per toccare con mano tutte le potenzialità della Smart Home di Samsung, vedere il suo restyling e sperimentare nuovi scenari di connettività, sarà possibile visitarla in occasione del FuoriSalone 2022 a partire dal 7 giugno.

L'intervista di Affaritaliani.it a Francesco Cordani, Head of MarCom Samsung Electronics Italia

Secondo Francesco Cordani, Head of MarCom Samsung Electronics Italia, negli ultimi anni gli italiani si sono avvicinati alla tecnologia e considerano la casa connessa non più solo un fun-to-have ma un must-to-have, un'innovazione tecnologica di cui hanno bisogno nel vivere quotidiano. Samsung vuole accompagnare gli individui in queste scelte, facendo capire come la tecnologia apporti benefici di notevole importanza e che non è così difficile controllarla.

Con SmartThings, il paradigma della casa connessa Samsung, che traccia la rotta per il futuro dell’IoT e consente connessione e controllo di Smart TV, monitor ed elettrodomestici del brand coreano, la vita delle persone si semplifica. Cordani ha infatti dichiarato: "Le resistenze alla tecnologia le vediamo in termini di gestione della stessa: in poche parole, se ho una smart home devo essere in grado di gestirla ed è qui che entra in campo SmartThings. Il fatto di avere una piattaforma facile da usare e quindi user-friendly, che mi fa capire in modo semplice come gestire i vari device, è sicuramente un modo per abbattare quelle forti barriere che c'erano in precedenza. Samsung ormai da anni guida questa rivoluzione: siamo stati i primi a introdurre il concetto di smart home e di connettività interdevice".