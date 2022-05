Salvini: "Draghi faccia il contrario di quello che gli chiede Soros"

Gas russo, Draghi deve ascoltare Salvini o Soros? Vota nel sondaggio

Scoppia il caso George Soros. Il finanziare ungherese ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi nella, oltre ad elogiare il capo del governo italiano, afferma che l'Europa sul tema del gas ha una posizione di forza maggiore rispetto alla Russia di Putin (clicca qui per leggere i dettagli della lettera al premier).



Non solo, Soros chiede anche all'Italia e all'Europa di fare di più sullo stop al gas russo. Immediata la replica di Matteo Salvini. All'indomani del bagno di folla a Viterbo per sostenere la candidatura a sindaco di Claudio Umbertini, il segretario della Lega afferma ad Affaritaliani.it: "Se il “filantropo” Soros chiede all’Italia di fare qualcosa, la scelta giusta è fare il contrario. Va lui a parlare con le migliaia di operai che verrebbero licenziati un minuto dopo lo stop al gas russo?".

