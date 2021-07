Aler Sud Milano, emendamento M5S: da Regione 600mila euro per il maltempo

Sì all’emendamento a firma del consigliere regionale del M5S Lombardia Nicola Di Marco che chiede risorse per Aler Milano per i danni da maltempo che hanno colpito il patrimonio di edilizia pubblica nel Comune di Rozzano.

Di Marco dichiara: “Finalmente qualcosa si muove, ma ce n'è voluta. All’ultimo consiglio regionale era stata addirittura respinta la discussione sulla mia richiesta di un sostegno economico per il sud Milano a fronte del maltempo. La violentissima grandinata che ha colpito il nostro territorio ha generato danni per migliaia di euro al patrimonio di Aler, e non solo. L’azienda, ad un prima analisi dei danni, ha rilevato almeno 2500 balconi gravemente danneggiati, 64 fabbricati coinvolti e ha avviato i lavori per rimuovere lo stato di immediato pericolo. Centinaia di famiglie infatti, vivono in quegli alloggi. Il centrodestra ha impegnato, grazie al mio emendamento, 600mila euro. È una somma solo iniziale che andrà a coprire coprire i costi dei lavori di somma urgenza a tutela, e conservazione, del patrimonio pubblico. È un primo passo, ma l’impegno regionale per Aler può e deve essere maggiore. Purtroppo, nella nostra zona, il maltempo si sta ripetendo e anche ieri il sud Milano è stato teatro di un temporale molto impegnativo. Serviranno quindi, nell’immediato futuro fondi strutturali per l’edilizia pubblica, che non mancheremo di chiedere nelle prossime sedute di Consiglio regionale”.