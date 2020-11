Atm, mancati introiti per 310 milioni: dal Governo 90 milioni

Ammontano a circa 310 i milioni i mancati introiti nelle casse del Comune di Milano dovuti alla mancata vendita di abbonamenti e biglietti da parte di Atm, la l'azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese. A comunicarlo e' stato l'assessore alla Mobilita' del Comune di Milano, Marco Granelli, nel corso di una Commissione consiliare ieri pomeriggio. "Al momento - ha spiegato - sono arrivati i primi fondi a Regione Lombardia, che ha fatto la ripartizione alle Agenzie del Trasporto Pubblico. Per Milano sono in arrivo in questo momento 42,9 milioni di euro per questi mancati introiti". Si tratta, ha aggiunto l'assessore, della prima tranche di fondi in arrivo dal governo per sopperire alla riduzione del traffico passeggeri. "Con la seconda tranche prevediamo di poter arrivare a circa 90 milioni di euro. Sono stime, non conti esatti" ha specificato Granelli. Altri contributi arriveranno probabilmente in seguito al potenziamento di flotte e servizi di trasporto: "Per il potenziamento - ha infatti spiegato l'assessore - abbiamo segnalato una possibile necessita' fino a 11 milioni di euro, pero' di questo ancora non abbiamo ricevuto nulla da Regione. Al momento e' solo una richiesta".