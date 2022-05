Automotive, a rischio 20mila lavoratori in Lombardia per transizione ecologica

Sono circa i 20.000 i posti di lavoro che la transizione ecologica mette a rischio nella filiera dell'automotive in Lombardia, quasi il 30% (27% circa) dei lavoratori del comparto a rischio su scala nazionale.

Fiom-Cgil Lombardia: "Lavoratori fortemente concentrati in Lombardia per "la grande presenza di tessuto industriale"

Un dato che, però, riguarda solo i lavoratori metalmeccanici e non comprende i settori che fanno componentistica per auto. Questa la stima presentata oggi da Antonio Castagnoli, segretario generale Fiom Cgil Lombardia, durante il convegno 'Le trasformazioni del settore dell'automotive' alla Camera del Lavoro di Milano. Il totale dei posti metalmeccanici a rischio in Italia "è di circa 73.000 lavoratori", fortemente concentrati in Lombardia per "la grande presenza di tessuto industriale" in una regione che occupa circa 80.000 addetti nell'automotive, seconda solo al Piemonte.

Castagnoli: "Dato non sindacale ma confermato da Regione Lombardia"

Il dato presentato dalla Fiom, come chiarisce Castagnoli, è ricavato "da uno studio indipendente sulla trasformazione dei motori da endotermico a elettrificato". Non è quindi "un dato sindacale", tuttavia "è confermato anche dalla regione Lombardia". Questi numeri, però, andranno rivisti al rialzo perché i dati "fanno riferimento solo al settore della metalmeccanica, senza tener conto anche degli altri settori che fanno componentistica per l'auto".

