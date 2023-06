Berlusconi, De Corato: "Milano gli intitoli la via in cui nacque"

Da più parti giunge la proposta di dedicare un luogo di Milano a Silvio Berlusconi. Ne hanno parlato nella giornata di ieri ad Affaritaliani.it Milano Silvia Sardone, Alessandro De Chirico, il sindaco Beppe Sala. Ora si aggiunge al dibattito anche il deputato di Fratelli d'Italia ed ex vicesindaco del capoluogo lombardo Riccardo De Corato. Che ha già individuato anche la via: "La notizia di ieri mattina, che ha visto la scomparsa di un grande uomo quale è stato Silvio Berlusconi, ha lasciato tutto il mondo di stucco. Anche lo stesso sindaco di Milano ha ribadito che Silvio ha amato tanto la sua città. Propongo che il Comune intitoli la via Volturno, dove appunto Silvio è nato e cresciuto da bambino, a lui. Glielo deve come atto di riconoscenza e gratificazione verso una illustre personalità che ha saputo dare, sia dal punto di vista politico che, soprattutto, imprenditoriale, moltissimo alla nostra nazione ed in particolare alla città di Milano".