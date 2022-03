Brera di Milano occupato, la preside impedisce l'accesso di acqua e cibo

Liceo artistico Brera di Milano occupato: continua il braccio di ferro tra gli studenti e la preside Emilia Ametrano, che vuole impedire l'occupazione della sede succursale di via Papa Gregorio XIV servendosi anche di un servizio di vigilanza privata.

Liceo Brera occupato: tensione tra studenti e preside

Come riferisce Ansa, un primo tentativo di occupare il liceo Brera è fallito nella mattinata di lunedì 14 marzo: il vicepreside era finito in ospedale dopo aver battuto la testa. Poi nel pomeriggio di martedì 15 marzo alcuni studenti sono riusciti ad introdursi nell'edificio, con la preside che ha fatto immediatamente sbarrare gli ingressi impedendo l'accesso di acqua e cibo nella struttura e cercando di far sgomberare i ragazzi dalla vigilanza.

Brera, l'appello degli studenti: "Impedito l'accesso di cibo e coperte"

Ieri era stato diffuso un comunicato nel qual gli stessi studenti spiegavano i motivi della protesta, parlando di "dissenso" nei confronti delle direttive scolastiche, ma anche dei problemi della scuola in generale. "La preside non ha mai voluto avere un dialogo con noi studenti, che siamo la scuola. E questa - scrivevano - e' la conferma"

"Al Brera la presidenza ha chiuso gli studenti all'interno del cortile, senza far passare chi in solidarieta' vuole portare cibo, coperte, assorbenti e altri beni necessari". A denunciarlo sono gli stessi studenti sul proprio profilo Instagram, @collettivobrerapg. I ragazzi e le ragazze hanno anche lanciato un appello: "Importante portare sostegno qui alla sede di via Papa Gregorio Magno con la propria presenza, cibo e coperte". Secondo quanto scrivono gli studenti, "domani le lezioni continueranno a essere bloccate non dagli occupanti, ma dalla presidenza stessa, che ha organizzato la serrata dell'istituto con catene ad ogni porta per non far entrare altri studenti". Al momento, secondo quanto trapela dall'interno della scuola, sono circa 40 le ragazze e i ragazzi occupanti, riferisce Ansa.

Nella giornata di martedì è stato occupato anche il liceo classico Berchet di Milano. Da lunedì mobilitazione anche al Pasolini.

Leggi anche: