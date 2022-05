Cade dal balcone, infilzato sugli spuntoni. Gravi ferite per un anziano

Cade dal balcone, infilzato sugli spuntoni del cancello. Gravi ferite per un anziano di Cinisello Balsamo



Si stava occupando di alcune faccende domestiche l'anziano che, nel pomeriggio di lunedì 16 maggio, è caduto dalla scala sul suo balcone finendo infilizato sul cancello di casa.

Infilzato sugli spuntoni per un malore o perdita di equilibrio

L'anziano potrebbe aver perso l'equilibrio o aver subito un malore: queste le probabili cause della rovinosa e tragica caduta sugli spuntoni del cancello. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Non sono note al momento le generalità dell'anziano, dall'apparente età di circa 70 anni, e si lavora per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

