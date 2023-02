Caso Cospito, il medico: "Grave denutrizione, situazione è seria"

Le preoccupazioni per lo stato di salute di Alfredo Cospito aumentano. Lo fa sapere ai microfoni della Rai Andrea Crosignani, medico scelto dalla difesa dell'anarchico in sciopero della fame, dopo averlo visitato in carcere a Opera.

"Ho preso visione della cartella clinica, la situazione da un punto di vista fisico è di importante debilitazione - ha infatti fatti sapere - ma è presente a se stesso, lucido e determinato. La debilitazione unita alla determinazione purtroppo non è un buon segno".

Da quanto poi emerge dalla visita che questa mattina il medico di parte ha effettuato nel carcere di Opera all’anarchico, detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da oltre 100 giorni, Cospito pesa ormai 71 chili e si è riscontrato un’estrema gravità di denutrizione.