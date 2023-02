Gli italiani non vogliono Zelensky al Festival di Sanremo. Sondaggio

Il sondaggio di Affaritaliani.it



Bocciato. Stroncato. Non gradito. Il sondaggio in esclusiva per Affaritaliani.it di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, parla chiaro: quasi due italiani su tre sono contrari alla partecipazione del presidente ucraino Zelensky, sotto qualsiasi forma, al Festival di Sanremo. Contrario il 63,2% del campione del sondaggio, favorevole solo il 36,8%.



Si tratta di un vero e proprio schiaffo alla Rai, ad Amadeus e a tutta l'organizzazione del Festival proprio nel giorno dell'ultima serata, quella della finale.