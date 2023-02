Granarolo, protagonista nelle più importanti fiere nel mondo

Gli scatti d'Affari

Granarolo torna protagonista delle fiere internazionali nel settore agroalimentare del 2023

Continua la forte spinta verso l’estero di Granarolo, per presentare novità all’insegna della salute e della sostenibilità. Il Gruppo torna da protagonista ad alcune delle più rilevanti fiere internazionali nel settore agroalimentare in programma nel 2023 in Europa, Asia e nelle Americhe, per promuovere nel mondo i propri prodotti di eccellenza nel segno dell’innovazione. Facendo leva su prodotti di qualità, tipicamente italiani, e sul presidio dell’intera filiera produttiva, la partecipazione di Granarolo alle fiere internazionali prosegue e accresce il piano di sviluppo commerciale a supporto del processo di internazionalizzazione; saranno presentate le gamme prodotto più distintive e caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza, qualità Made in Italy, nonché le novità legate ai nuovi trend di consumo e alle nuove esigenze dei consumatori in Italia e all’estero (healthy, protein, snacking le parole chiave).

Gli appuntamenti confermati che vedranno la partecipazione di Granarolo sono, per il momento, Natural Products Expo West, CIBUS Connecting Italy, TUTTOFOOD, Bakery China, Summer Fancy Food Show, SIAL China e ANUGA. In alcuni degli appuntamenti in programma il Gruppo parteciperà anche con uno spazio dedicato al brand Unconventional. Ampio spazio sarà dato all’impegno del Gruppo in termini di sostenibilità attraverso #bontàresponsabile, il progetto strategico di lungo periodo che, agendo sulla leva dell’innovazione, focalizza l’impegno di Granarolo sui temi della sostenibilità per l’oggi e per il domani in logica di trasformazione (di processo e packaging) e agricolo-allevatoriale.